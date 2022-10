Tutankhamon | il ritorno

TusciaUp

... nel 1922, scoprì la più famosa tomba della storia: quella del faraone bambino, ... i visitatori hanno potuto intraprendere un viaggio andata enella storia per una visita "in ...... stand, laboratori didattici e ricostruzioni virtuali per fare un viaggio andata enel ... i 100 anni esatti dalla straordinaria scoperta della tomba di, il bicentenario dalla ... Zahi Hawass Premio Uomo dell’anno 2022 Tante le mostre da non perdere a Napoli nel mese di ottobre, tra queste "Creativity for Life. Una mostra fotografica su come la creatività può cambiare il mondo" esposta al Mann dove dopo il successo ...Al Palazzo dei Congressi eventi, laboratori, innovazioni tecnologiche e workshop per presentare il meglio dell'offerta legata alle antiche civiltà. Regione presente con il progetto "Toscana Terra Etru ...