Tottenham | Kane e il paragone con Haaland VIDEO

Corriere dello Sport

Le probabili formazioni di- Eintracht Francoforte(3 - 4 - 3): Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perii; Son,, Richarlison. EINTRACHT FRANCOFORTE (...Dejan Kulusevski è ancora fuori, ma ilin Champions League spera di trovare lo stesso Harryche segna a raffica in campionato. 'Mi dispiace di non esserci ancora riuscito in coppa, ma spero che questa partita sia quella ... Tottenham, Kane commosso dopo la dedica del gol vittoria a Ventrone SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Al Tottenham Stadium di Londra si gioca il match valido per l’undicesima giornata di Premier League tra Tottenham e Everton. I padroni di casa cercano continuità per rient ...Tottenham: Conte ha avuto un po’ di preoccupazione dopo che Harry Kane ha lasciato la partita del Brighton per un infortunio alla caviglia, ma sarà in grado di iniziare la partita dopo che l’esame non ...