Peskov smentisce Lavrov | ' Nessuna iniziativa per un incontro Putin - Biden'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Finora né da parte americana né da parte russa sono state prese 'iniziative' per un possibilebilaterale tra i presidenti Vladimire Joe. Lo ha assicurato il portavoce del ...

Open

ha inoltre definito 'provocatoria' quella che ha chiamato 'la retorica nucleare' che 'ogni giorno vede impegnati i capi di Stato occidentali'. Nella sua conferenza stampa quotidianaha '...Ad affermarlo è il portavoce del presidente russo, Dmitry, citato dalla Tass che ha, inoltre, ribadito come la Nato stia combattendo dalla parte di Kiev. "L'osservazione del segretario ... Cremlino: «Nessun colloquio Musk-Putin». Peskov smentisce anche Lavrov Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso di un punto stampa, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass.ilmanifesto.it usa solo cookie tecnici, anonimi e necessari, cookie statistici, senza profilazione per il remarketing o per scopi pubblicitari. Se chiudi questo banner acconsenti ai cookie. Verrà l’ap ...