Secolo d'Italia

Non proprio una ferventedella prima ora'ormai ex candidata di Conte. Nel 2013, anno dello sbarco in Parlamento dell'M5s, scriveva: 'Allora siete felici Capreeee! Vi voglio tra un paio di ......'anno scorso per non aver votato la fiducia al governo Draghi: 'Mi è arrivata la mail con il link per votare ma non'ho fatto, non mi interessava' ha rivelato la ex. 'Anche a me è ... L’espulsa grillina chiede 600.000 euro all’M5S. Torna in pista Borrè, bestia nera di Conte