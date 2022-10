Insegnerà alle suore straniere Così Formigoni può tornare libero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il “reinserimento sociale” di Robertodeve “proseguire con la misura dell’affidamento in prova”, ben più “idonea” tenuto conto “del buon percorso” di recupero da lui intrapreso fuori dal carcere, della “revisione critica”, della “assenza di pericolosità sociale” e dei suoi “solidi riferimenti” anche “relazionali ed amicali”. L’ex governatore lombardo Robertosconterà ai servizi sociali il resto della pena. Nei 5 anni e 10 mesi inflitti non ha quasi visto il carcere Con queste motivazioni il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha deciso di concedere l’affidamento in prova ai servizi sociali all’ex presidente della Lombardia, Roberto, che stava scontando in detenzione domiciliare la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione per l’ormai nota vicenda Maugeri-San Raffaele. I Giudici (collegio ...