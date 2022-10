“Fuori da Ballando” Su Selvaggia Lucarelli si abbatte un ciclone | un bel casotto

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ennesimi nuovi problemi per la giudice più pungente dicon le stelle,. Dopo il delirio della scorsa puntata con la concorrente Iva Zanicchi, il Codacons l’ha presa di mira per via della partecipazione del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli nel talent show di Milly Carlucci. Il problema? C’è un conflitto di interessi. Secondo il Codacons, è alquanto difficile che la giornalista e giurata dicon le stelleriesca ad essere completamente oggettiva nei voti e nelle considerazioni che dedica al suo compagno Lorenzo Biagiarelli dopo ogni sua prova. Questo è il conflitto di interessi di cui parla. La Rai rischia la denuncia per truffa., il Codacons contro la sua ...