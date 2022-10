Agenzia ANSA

Lo sostiene un'alta fonte diplomatica alleata a margine dell'incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina in corso al quartier generale dellaa Bruxelles. "Vi sono critiche da varie parti, sia ......(da una parte la Russia e dall'altra l'Ucraina aiutata dagli USA e dai Paesi della) sta ... per poi arrivare a stabilire che le imprese che gestiscono ledi energia devono passare nella mano ... Fonti Nato, Putin non rischia, ha pieno controllo servizi - Ultima Ora "Le informazioni raccolte finora indicano che non esiste, purtroppo, una seria minaccia al potere di Vladimir Putin". (ANSA) ...L’ambiente, con i suoi delicati equilibri e le sue sfide, sarà al centro della XX edizione di BergamoScienza. Dal 29 settembre al 16 ottobre, il primo festival di divulgazione scientifica nato in Ital ...