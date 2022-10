‘Fakeyou’ | l’app che ti fa parlare come Berlusconi e la Meloni

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È sempre più in voga sui social FakeYou,che è in grado di produrre registrazioni audio realistiche partendo da un testo scritto dall’utente. Mafunziona e quali sono i rischi correlati al suo utilizzo?funziona FakeYou Home Page di FakeYouIl suo funzionamento è davvero semplice: è sufficiente accedere alla piattaforma attraverso qualsiasi browser, scegliere, tra quelle presenti, la categoria desiderata, digitare il testo che vogliamo sia pronunciato dal personaggio scelto e infine premere il pulsante ‘Speak’ per ascoltarlo e salvare la registrazione audio. Per la categoria italiano, i nomi più gettonati sono senza dubbio quelli della futura Premier Giorgia, del presidente di Forza Italia Silvioe infine il noto conduttore Mediaset Gerry Scotti. Un’applicazione ...

