Dybala | gli esami confermano | c’è lesione Il Mondiale è un miraggio | Serie A

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 2022-10-12 16:05:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Paulofinisce qui il 2022, almeno con la Roma. La notizia che il mondo giallorosso aspettava da ormai qualche giorno è arrivata, e non è di certo positiva. L'argentino ha svolto oggi la risonanza per valutare l'infortunio che lo ha colpito nel match contro il Lecce e i medici hanno confermato laal retto femorale della gamba sinistra. Da comunicare ancora i tempi di recupero per l'argentino che spera ancora di prendere parte al prossimoin Qatar, possibilità che al momento sembra lontana. La, infatti, sarebbe più profonda del previsto e potrebbero volerci 40-45 giorni per il recupero completo. A quel punto la Joya tornerebbe solo a gennaio, insieme a Wijnaldum.