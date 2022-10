Champions | De Laurentiis festeggia gli ottavi | ' Mamma mia! Grazie Napoli'

... ha battuto anche al ritorno gli olandesi dell'Ajax nella quarta giornata dei gruppi di...si è detta certa che la società farà luce sulla vicenda e " sicuramente De, persona molto ...Poi si fatto riconoscere anche inLeague: Ibrox e l'Amsterdam Arena prima del Maradona: ... la speranza cui si aggrappa Roberto Mancini e la soddisfazione di Aurelio Deche in ...Vietato assistere alla partita Napoli-Ajax a tre tifosi azzurri disabili e in carrozzina allo Stadio Diego Armando Maradona. L'episodio è accaduto mercoledì sera, nel match valido per la Champions Lea ...Partita del Napoli negata ai disabili, il Comune contatta De Laurentiis: Non deve accadere più Il Comune: Gli steward devono intervenire per consentire alle persone con disabilità di assistere alle pa ...