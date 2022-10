Ultime Notizie – Juve | Agnelli | “Provo vergogna per quello che sta succedendo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Oggi è una serata difficile, ma è un periodo difficile, uno dei più difficili. Questo è il momento dell’assunzione di responsabilità, per questo sono qui.perche sta”. Lo ha detto il presidente dellantus Andreaai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-0 in Champions contro il Maccabi Haifa. “Decisioni su Allegri? Non è una questione di una persona sola. Questa è una questione di gruppo in questo momento e da questo dobbiamo ripartire. Non ci sono responsabilità individuali. Le verifiche lantus le ha sempre fatte a fine anno, faccio fatica a pensare ad un cambio in corsa allantus, Allegri è l’allenatore e rimarrà”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione