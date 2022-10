Ultime Notizie – Addio alla ‘Signora in giallo’ | morta a 96 anni Angela Lansbury

(Di martedì 11 ottobre 2022) Èa 96l’attrice, ‘La signora indella Tv. Lo annuncia la famiglia con un comunicato ai media americani: “I figli di Damesono tristi di annunciare che la loro madre èpacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno”. L’attrice era nata a Londra nel 1925, ed ha vinto un Oscarcarriera nel 2014. Da attrice ha preso parte a decine di film e telefilm. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Tra le sue apparizioni quella in Il ritorno di Mary Poppins, del 2018.