Max Giusti si commuove parlando della sua infanzia e dei figli che stanno diventando grandi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 ottobre 2022) Max Tortora ospite a Oggi è un altro giorno sisua famiglia. Sposato dal 2009 con Benedetta Bellini, guarda la foto dei suoidi 12 e 10 anni la piccolina. “Sono un papà molto scherzoso e non riesco ad essere severo”, si emoziona perché pensa che. “L’altro giorno sono andato a portare una cosa a mioo a scuola e parlava… no non va bene” il suo primogenito che sta cambiando voce e modo di parlare e lui sente checrescendo così in fretta. Laa di Maxha 10 anni e già pensa che presto, tra qualche anno, potrebbe dire che si è innamorata e lui reagirà male perché preoccupato. La guarda mentre si specchia, l’ha sempre fatto ma il ...