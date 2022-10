Lucca Comics&Games 2022 | PlayStation parteciperà con #LaCasadeiPlayer

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dal 28 ottobre al 1° novembre, Sony Interactive Entertainment Italia porterà un'istallazione dedicata aPlus alComics&Games. Sony Interactive Entertainment Italia ha appena annunciato la propria partecipazione alComics&Games, il festival multidisciplinare dedicato ai principali linguaggi contemporanei, fumetto, gioco, cinema, serie tv e videogioco. Nei cinque giorni della manifestazione,porterà, il contenitore dedicato aPlus, in Piazza dell'Anfiteatro, uno dei luoghi più suggestivi della città. LaCasaDeiPlayer, format vodcast nato recentemente dalla volontà di SIE Italia per raccontare al meglio il mondo di PS Plus, si trasformerà per l'occasione in un'imponente cupola ...