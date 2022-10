Juve | qual è l'unica notizia positiva nel ko col Maccabi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Giornata nera, nerissima per lantus che perde 0-2 in Champions in casa delHaifa. Facce scure e nessun sorriso, l'nota...

"Il Napoli e lasono due cose completamente diverse - ha spiegato Moggi - lasbaglia ... Moggi: "Napoli e Lazio le squadre che preferisco" Elogio per il Napoli e non solo, Moggi svelaè l'......- è infatti reduce da una pessima sconfitta in campionato contro il Bnei Raina (1 - 0) e la... "Il Maccabi è lad'Israele" I 5mila che erano andato in trasferta a Torino avevano colpito, del ...Giornata nera, nerissima per la Juventus che perde 0-2 in Champions in casa del Maccabi Haifa. Facce scure e nessun sorriso, l'unica nota positiva è il debutto in Champions League del classe 2003 ...Tre puntini sospensivi. È questo il commento che Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli ha postato tramite il proprio profilo Twitter a seguito del clamoroso 2-0 con il quale il Maccabi Haifa ha ...