Barcolana54 | respinte le proteste di Ewol-Way of Life nei confronti di Arca

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono statele dueintentate da– Way ofneidie Furio Benussi, la prima relativa all’abbandono della vela in acqua durante il primo lato dellapresented by Generali e la seconda in relazione alla regola 69 (comportamento gravemente sconveniente)., la Giuria internazionale: “Invalida la protesta” Per quanto attiene la prima protesta, la Giuria Internazionale l’ha considerata invalida, in quanto il protestante non aveva informato tempestivamentedell’intenzione di protestare, atto che – secondo il regolamento di regata – deve essere effettuato alla prima ragionevole opportunità. I giudici, quindi, non sono entrati nel merito della protesta, che si riferiva alle ...

