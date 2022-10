Ultime Notizie – Ex accusato di maltrattamenti | Adriana Volpe in aula | “Mi diceva ti distruggo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi‘ti rovino, ti’”. Questo il racconto della conduttrice tv, sentita oggi ina piazzale Clodio nel processo, davanti alla Quinta sezione penale, che vede imputato l’ex marito Roberto Parli,diin famiglia. Parte lesa nel procedimento sonoe la figlia minore mentre l’uomo è sottoposto al divieto di avvicinamento. “Il nostro era un rapporto solido, lui era un papà meraviglioso e un marito presente anche se era lontano. Poi con il mio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, a gennaio 2020, entrata in ...