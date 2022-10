No all' uccisione dei cinghiali | la peste suina finisce in tribunale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ritorna in auge laa Roma. La terza sezione quater del Tar del Lazio, con una sentenza depositata oggi, ha accolto il ricorso della ‘Sfattoria degli Ultimi', annullando l'ordine dell'Asl Rm1 di abbattimento dei suini e, adottato l'8 agosto scorso dall'azienda sanitaria ai fini di controllo e prevenzione dell'epidemia diafricana. Nella sentenza si legge che l'ordine di abbattimento è stato ritenuto illegittimo in quanto la Asl avrebbe dovuto previamente valutare la possibilità di riconoscere alla struttura una deroga all'abbattimento giustificata dal fatto che essa è destinata concretamente a «rifugio per animali in difficoltà», considerando anche il possibile «elevato valore culturale o educativo ai sensi dell'articolo 13 del regolamento delegato Ue 2020/687». ...