Kiev sotto attacco | vendetta Putin dopo l' esplosione al ponte in Crimea | «Atto terroristico Ucraina»

di Marta Serafini La capitale non veniva colpita dal 28 giugno. L'attacco dopo l'esplosione sul ponte Kerch in Crimea DALLA NOSTRA INVIATA Kramatorsk -tornaattacco. Questa mattina, verso le 8 e mezzo circa, diverse esplosioni sono state registrate nel centro della capitale ucraina che non era colpita almeno dal 28 giugno . Le notizie di ...In questo filmato si vede l'inviato della Bbc Hugo Bachega che sente l'arrivo dei missili sumentre è in diretta sulla tv britannica. Il giornalista si volta un paio di volte in direzione ......Un aumento della brutalità e della ferocia dell'aggressione all'Ucraina che puntualmente è arrivata. Kiev è sotto attacco. Diverse esplosioni in mattinata, con diversi morti e feriti sul campo.E' probabilmente l'attacco russo che ha rasentato più da vicino i centri nevralgici del potere ucraino. Oltre a Kiev, sono finite sotto attacco russo diverse altre località ucraine. Lo segnala il ...