Disregolazione emotiva | cosa si intende | cause e trattamento

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 ottobre 2022)siperPersiuno squilibrio a livello della gestione delle emozioni. Saperle gestire significa prima di tutto cercare di nutrire una consapevolezza e comprensione di base delle emozioni e un’accettazione delle stesse. Laincide sulla capacità di controllare le emozioni negative; si perdono di vista i propri obiettivi e non si riescono a perseguire con andamento graduale per via del fatto che le emozioni travolgono, scuotono, non vengono affrontate e controllate in modo stabile. Lacomporta una perdita o una mancanza di capacità di utilizzare strategie di regolazionerendendole flessibili rispetto al contesto di ...