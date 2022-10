Vito Coppola e Fleur East incantano a Strictly Come Dancing portando la Sirenetta

Leggi su biccy

(Di domenica 9 ottobre 2022) Lanera di Walt Disney (che sarà interpretata da Halle Bailey) è stata presa alla lettera dache l’hanno portata in scena durante la seconda puntata di. Lei nei panni di Ariel, lui in quelli di Eric. Il risultato è stato stre-pi-to-so.debutta a(e non è l’unico italiano nel cast) https://t.co/BG1gKZpnAv — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 26, 2022 Ecco il video:ha la faccia giusta per la televisione e l’aria da scugnizzo dagli occhi di ghiaccio ha conquistato letteralmente il Regno Unito. L’occasione di ...