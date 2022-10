Torino vs Empoli 1-1 | pari al novantesimo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 ottobre 2022) Termina il match delle ore 12.30 allo stadio Olimpico ditravs1-1. La squadra di Juric non va oltre ilnel match casalingo.vs1-1: Lukic salva il Toro Pareggio meritato a. Dopo innumerevoli occasioni sciupate ilagguanta ilsul finale con un rocambolesco gol al 90?. I ragazzi di Juric si sono visti annullare due gol e colpiscono anche un legno. Una perla di Destro all’inizio della ripresa fa passare in vantaggio gli ospiti inaspettatamente. I Toro tenta il tutto per tutto per recuperare lo svantaggio. Finalmente al 90? grazie ad una carambola su Lukic, per un errato rinvio di Luperto sigla ildefinitivo alle spalle di Vicario. Pareggio giusto con ...