Uomini e Donne | clamoroso colpo di scena | Roberta Di Padua a cena con Riccardo Guarnieri! Foto

(Di sabato 8 ottobre 2022)diper tutti gli appassionati del pubblico “edonniano“:DiGuarnieri nuovamente insieme. Chi è grande fan del programma di Canale 5 è ormai abituato alle storie che si intercorrono soprattutto trae Ida Platano. Ma durante le ultime puntate parecchi sono stati i colpi di. DapprimaDiche ha svelato di aver trascorso una serata in compagnia di Davide Donadei, ex di Chiara Rabbi. Dopo aver dichiarato che tra di loro c’è stato solamente un bacio e nulla più, la dama ha conosciuto Alessandro Vicinanza, ex di Ida. Ma anche con lui, se in un primo momento le cose sembravano andare bene, ...

... nella graduatoria del concorso, a pari merito, avanzeranno gli esponenti del genere meno rappresentato con lo scopo di controbilanciare la rappresentanza di. Nuove corsie ...Noinon dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza". Su ... Non solo rispetto a Sara, ma verso tutte leche hanno subíto violenza e che meritano estrema ...Nuove registrazioni per Uomini e Donne in questo fine settimana. Emerse alcune anticipazioni che riguardano quindi le puntate future del dating show di Canale Cinque, è stato possibile apprendere che ...FIRENZE – E’ aumentato il numero dei morti per coronavirus, anche in Toscana: oggi, 8 ottobre, sono 12. Si tratta di 9 donne e 3 uomini con età media di 84 anni. E sono 2.547 i nuovi casi di Covid-19 ...