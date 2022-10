Roma | Pellegrini recuperato per la gara con il Lecce

Larecupera Lorenzo. Il capitano giallorosso, dopo giorni di lavoro differenziato per un fastidio muscolare al flessore, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo durante la rifinitura alla ...L'altra notizia non certo positiva (ma neanche così negativa come quella di Celik) riguarda Lorenzo. Il capitano dellaha saltato la sfida contro il Betis per un affaticamento ...Buone notizie in casa Roma: Lorenzo Pellegrini è infatti recuperato per la sfida di campionato contro il Lecce.La Roma recupera Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, dopo giorni di lavoro differenziato per un fastidio muscolare al flessore, è tornato oggi ad allenarsi in gruppo durante la rifinitura ...