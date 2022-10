Centrodestra | vertice Meloni - Salvini - Berlusconi ad Arcore per il nuovo Governo

QUOTIDIANO NAZIONALE

I partiti della coalizione direndono noto che è in corso ad Arcore una riunione tra la presidente di Fratelli d'Italia , il segretario della Lega e il presidente di Forza Italia . Sul tavolo l'avvio della legislatura ...Incontro tra i leader della coalizione nella villa del cavaliere. Sul piatto il toto - ministri e la presidenza delle ... Cnetrodestra, vertice Meloni-Salvini-Berlusconi ad Arcore per il nuovo Governo I partiti della coalizione di centrodestra rendono noto che è in corso ad Arcore una riunione tra la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega ...È in corso ad Arcore una riunione tra la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. Lo rendono noto i ...