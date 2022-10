“Ballando con le stelle” al via da stasera 8 ottobre | le anticipazioni

(Di sabato 8 ottobre 2022) Programmi Tv, ‘con le– Questa sera sabato 8riparte la nuova edizione di “con le2022“, che andrà in onda in diretta televisiva su Rai 1 in prima serata. Alla conduzione ovviamente Milly Carlucci, che sarà affiancata da Paolo Belli e la sua band. Confermati anche i giudici, gli stessi delle passate edizioni. Vale a dire: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Leggi anche l’articolo —> “con le2022” torna su Rai1: le nuove coppie maestri-allievi complete Nella giuria speciale di “con le2022”, ancora una volta, vedremo il conduttore de “La vita in ...

JASMINE CARRISI: "IO E PAPA' ANON SONO PORTATA PER IL BALLO" Su una sua eventuale sua partecipazione ale Stelle, show che prende il via questa sera su Rai Uno, Jasmine ...di Arianna Ascione Sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1 prenderà il via la diciassettesima edizione del programma condotto da Milly CarlucciPaolo Belli 1 di 17le Stelle 2022 quando inizia Sabato 8 ottobre tornano ad accendersi i riflettori sule Stelle, il dance show di Rai 1 condotto in prima serata da Milly CarlucciPaolo ...Marta Flavi vita privata: conosciamo meglio la nuova concorrente di Ballando con le Stelle, dalla sua prima comparsa in tv ad oggi.Marco Bellavia, storico conduttore della Tv per ragazzi anni '80, in una vecchia intervista durante un programma condotto da Caterina Balivo ...