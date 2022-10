Nuoto | al via la Coppa del Mondo Fina in vasca corta con 21 azzurri tra i protagonisti

...di Ballando con le Stelle sfavillante e all'insegna dell'inclusività quella che prenderà il... Un focus particolare sarà dedicato a uno dei concorrenti, il campione diAlex di Giorgio. ...TIM, alil nuovo spot della campagna 'La Forza delle Connessioni' con protagonista Marcell Jacobs È on ... Il 21 giugno 2022, Federica Pellegrini , campionessa delmondiale, è il volto del ...Dal 20 al 23 ottobre ci sarà la prima tappa di Coppa del Mondo Fina a Berlino, ben 21 saranno gli azzurri al via ...Il padre della stella del nuoto è uno dei barman più esperti in Italia. Appuntamento martedì 11 ottobre alle 19.30 al Flores Cócteles in via Melloni 9 ...