Matteo Ranieri di Uomini e Donne | arriva la notizia che nessuno voleva leggere | Mi devo operare urgentemente

(Di venerdì 7 ottobre 2022), ex storico di, ha dato una bruttaai suoi tantissimi follower: dovrà operarsi d'urgenza. Vediamo cos'è successo a 'Homebody'.è stato, insieme a Luca Salatino, uno dei protagonisti della stagione 2021-22 di. Molti ricorderanno che quella dello scorso anno non è la prima esperienza al dating show di Maria de Filippi: l'anno prima era stato uno dei corteggiatori di Sophie Codegoni. Con l'ex gieffina, però, tutto è naufragato a pochi giorni dalla scelta. Maria De Filippi aveva deciso di dargli una seconda chance, richiamandolo come tronista per la stagione successiva. Qui il modello genovese aveva puntato due corteggiatrici su tutte: Federica Aversano e Valeria ...

Le foto postate daseminano il panico sui social: l'ex tronista è insieme alla chiacchieratissima Chiara Rabbi. Per quale motivo Hanno destato parecchio scalpore le recenti pubblicazioni di...Flirt in corso Chiara Rabbi eI due ex colti del dating show di Uomini e Donne sembrano sempre più vicini e condividono spesso sui social momenti insieme. Uomini e Donne, flirt in corso trae Chiara ...Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e donne, deve subire un intervento chirurgico a causa di un problema fisico che lo tormenta. L’ex protagonista ...Ieri l’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri è tornato sui social per interagire con i suoi followers ed ha risposto ad alcune domande. Nulla sull’amicizia ormai evidentemente finita con Luca ...