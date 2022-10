Mahsa Amini | l’Iran si difende | “Morta per una malattia al cervello | non per le percosse della polizia”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Non sarebbero stati i colpi alla testa e al corpo subiti dai poliziotti a causare la morte22enne, ma una sindrome da insufficienza multiorgano causata da ipossia cerebrale: una morte “naturale”, quindi, legata a unadeldonna. Questo è quanto si apprende da un referto medico diffuso dall’organizzazione forense iraniana. Secondo i medici interpellati da Teheran, il decesso non sarebbe arrivato per causa dellemorale” iraniana, ma per complicazioni dovute a “un intervento chirurgico per un tumore alall’età di 8 anni”. Dalla morte di, avvenuta lo scorso 16 settembre, in tutto...

Secondo il rapporto di un medico legale iraniano che ha esaminato il corpo di, la donna non sarebbe morta a causa delle presunte percosse, ma a causa di un'ipossia, una carenza di ossigeno che ha provocato danni ...La morte dinon è stata causata da un colpo alla testa o ad altri organi vitali. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Irna, citando un rapporto di un medico legale iraniano, secondo cui la 22enne è ...Una deputata svedese all'Europarlamento si è tagliata i capelli in un discorso di solidarietà con le manifestazioni anti-governative in Iran.Mahsa Amini è morta per malattia e non per le percosse subite dopo l’arresto. Lo sostiene il rapporto scritto in seguito all’autopsia effettuata in Iran ...