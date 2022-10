L’attesa è finita | Sneakerness Milan | l’evento di sneaker culture | torna in città

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Edizioni numerate, collab esclusive, reselling folli e scarpiere traboccanti di autentiche meraviglie. Se sono questi i comuni denominatori del profilo perfetto dellohead, qui c’è qualcosa di interessante da leggere e segnare immediatamente in agenda. Il secondo weekend di ottobre, sabato 8 e domenica 9,o dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia,europeo dipiù cool in circolazione.è LA manifestazione dedicata ai maniaci delle scarpe da ginnastica. Nata a Berna nel 2008, in meno di quindici anni si è guadagnata autorevolezza e garanzia di qualità in ogni capitale europea in cui è passata. Se dunque les sono molto di più di una passione questo è un appuntamento da non ...