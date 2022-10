Charlene di Monaco | la rivincita della Principessa | così riprende il suo posto accanto ad Alberto e sfida il Palazzo

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 7 ottobre 2022)diavvistata alla Paris Fashion Week in veste non ufficiale: in prima fila per la sfilata di Akris. Negli ultimi giorni le strade di Parigi sono popolate da influencer, fashion blogger, modelle e curiosi accorsi nella modaiola capitale francese per uno degli eventi più attesi dell’anno: la Paris Fashion Week.di-Ildemocratico.comL’imperdibile settimanamoda parigina è l’occasione per gli invitati alle sfilate dei brand di farsi fotografare ai piedipasserella, per poi partecipare agli eventi mondani spesso organizzati dopo le sfilate. Tra i volti noti presenti a Parigi per l’occasione c’è anche quello di una notache per una volta si è lasciata scappare un’uscita non ...