SDA | licenziamenti a Pomezia e Fiumicino Scontri con la polizia alla manifestazione all’Eur | un ferito

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Oltre 200 lavoratori SDA hanno manifestato davantisede di Poste Italiane in viale Europa, a Roma. Il motivo è l’imminente licenziamento di 17 persone dalle filiali di. La protesta a Roma:un corriere SDA La protesta è stata indetta dai sindacati Filt Cgil, Ugl e Usb. Doveva essere una“silenziosa” e invece è scoppiato il caos tra i duecento presenti. Durante il sit in – durato due giorni – manifestanti e forze dell’ordine si sono scontrati davantisede di Poste Italiane e un corriere è rimastotesta. Secondo la testimonianza di alcuni lavoratori i poliziotti avrebbero fermato la protesta “a colpi di manganellate“. Nel caos un uomo è rimasto, un corriere SDA, che ...

in: scatta la protesta Da qui la mobilitazione. Dopo la rottura del tavolo tra le organizzazioni sindacali e la committente, 'sorda alle richieste dei lavoratori' - sottolinea l'...... ha presentato istanza di fallimento, due mesi dopo aver annunciato alcunia causa ...che 'non ha accesso ai soldi degli utenti" e che sono gestiti da Solaris Digital Assets GmbH (). ...Durante il sit in manifestanti e forze dell’ordine schierate all’entrata della sede di Poste sono entrati in contatto e un lavoratore Sda ...Roma, consegne a rischio. Furgoni spenti e pacchi lasciati a terra: scioperano i corrieri della filiera SDA di Roma, così la città resta senza consegne espresse. La protesta – indetta da Filt Cgil, Ug ...