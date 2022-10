Scatta l’ora di De Ketelaere col Chelsea. La classe del campioncino per essere più forti delle assenze (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Stagione 1999/2000. Mentre Stefano Pioli allenava gli allievi nazionali del Bologna, il Milan incrociava in Champions League un Chelsea capace di collezionare solo due punti nelle prime due gare. Di lì ad un mese i blues avrebbero chiuso il girone al primo posto e i rossoneri all’ultimo. Oggi il Chelsea ha addirittura un punto in meno di quella stagione e ha fatto registrare la sua peggior partenza nel massimo torneo. Alla vigilia di Chelsea-Milan, però, la legge dei precedenti è l’ultima preoccupazione di Stefano Pioli. Tante le assenze: Calabria (problema alla coscia), Kjær (coscia) Florenzi (coscia), Maignan (polpaccio), Saelemaekers (ginocchio), Theo Hernández (coscia), Ibrahimovi? (ginocchio). Non è al meglio Messias, è recuperato ma senza minuti nelle gambe Origi. Un Milan incerottato fa visita a Stamford ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Stagione 1999/2000. Mentre Stefano Pioli allenava gli allievi nazionali del Bologna, il Milan incrociava in Champions League uncapace di collezionare solo due punti nelle prime due gare. Di lì ad un mese i blues avrebbero chiuso il girone al primo posto e i rossoneri all’ultimo. Oggi ilha addirittura un punto in meno di quella stagione e ha fatto registrare la sua peggior partenza nel massimo torneo. Alla vigilia di-Milan, però, la legge dei precedenti è l’ultima preoccupazione di Stefano Pioli. Tante le: Calabria (problema alla coscia), Kjær (coscia) Florenzi (coscia), Maignan (polpaccio), Saelemaekers (ginocchio), Theo Hernández (coscia), Ibrahimovi? (ginocchio). Non è al meglio Messias, è recuperato ma senza minuti nelle gambe Origi. Un Milan incerottato fa visita a Stamford ...

