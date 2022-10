Cosa è veramente successo al comandante che ha offerto cento mucche per Giorgia Meloni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) «Rimosso Kainerugaba, il generale ugandese che avevaper»: questo il titolo che repubblica sceglie di utilizzare per parlare delle ultime notizie relative alugandese diventato famoso – qualche giorno fa – per avere utilizzato il suo account Twitter verificato sostenendo che, secondo la sua cultura,varrebbe. Una polemica che è valsa e vale sicuramente molti click, considerata la situazione attuale e la posizione di, probabile futura premier del paese. La scelta di Repubblica di dedicare un pezzo alMuhozozi Kainerugaba non sorprende, quindi, ma c’è un’inesattezza nel titolo H.E the President ...

Spesso non sappiamo discernere perché non ci conosciamo abbastanza, e così non sappiamo chevogliamo. Quasi tutti noi ci nascondiamo dietro a una maschera, non solo di fronte agli ...'Non ce la faccio più! Basta, basta… qualsiasiche dico… Ti giuro, non ce la ...e i fan del GF Vip sono impazienti di sapere se Sofia Giaele resterà ancora al GF Vip o se...Cosa succederà in inverno in Italia con la riduzione dei flussi del gas e quanto è alto il rischio di razionamenti Lo spiega in un'intervista a Money.it Matteo Villa, analista dell'Ispi.Su un panoramico colle tra la Valsesia e la Valsessera, in provincia di Vercelli, sorge un antico borgo dalle origini medievali: si tratta di Guardabosone, conosciuto come il paese Museo vivo. Ecco pe ...