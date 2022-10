Ci mancava solo la ricandidatura di Biden | pietà

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott – Il secondo mandato di Joequale presidente degli Stati Uniti è drammaticamente possibile, come riportato dall’Agi sulla scorta delle rivelazioni Nbc. Ladi JoeSleepy Joe, dunque, correrà per un secondo mandato alle elezioni del 2024. Ladiviene rivelata dalla Nbc, la quale ha contattato il reverendo Al Sharpton, al quale l’attuale inquilino della Casa Bianca avrebbe confidato l’intenzione di ripresentarsi aelle elezioni già il mese scorso. Sharpton ha raccontato della conversazione ai membri del National Action Network, l’organizzazione per i diritti civili da lui presieduta, che nel giorno della “confidenza” aveva organizzato un incontro proprio con. Le parole precise del presidente sarebbero state: “Lo farò di nuovo, ...

