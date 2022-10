Bob Geldolf | l’uomo e l’artista dietro il Live Aid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Compie oggi 71 anni Bob Geldof, nato a Dún Laoghaire nel 1951. Cantante, attore e attivista irlandese, ha fondato i Boomtown Rats, con i quali fu spesso in vetta alle classifiche britanniche, nel 1975, ma è conosciuto in tutto il mondo per il suo impegno a favore della lotta contro la fame e le malattie in Africa. Questo impegno, culminato nelAid, negli anni lo ha portato a trascurare la carriera musicale. E’ il protagonista nel film “Pink Floyd The Wall” di Alan Parker. La carriera musicale di Bob Geldof: i Boomtown Rats Copyright Centro Culturale IrlandeseNel 1975, cinque amici, fondano il gruppo “The Nightlife Thugs”. Bob Geldof viene invitato a diventare il manager del gruppo. Dopo qualche tempo, il chitarrista Garry Roberts, allora anche cantante, gli chiede di diventare cantante e frontman. Prima di salire sul palco per il loro primo concerto ...