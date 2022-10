Siparietto Berlusconi-Ibrahimovic: “Ti insegno a gestire un’azienda” (Di martedì 4 ottobre 2022) “Un ragazzo di Tik Tok, curioso, mi ha telefonato perché ha visto Ibra entrare da me e mi ha domandato: ‘ma cosa fa Ibra da te?’ E io gli ho detto ‘voglio insegnare a Ibra come si fa a gestire un’azienda”. Parola di Silvio Berlusconi in un video su Instagram e Tik Tok con l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic che lo è andato a trovare a casa. “E tu Ibra?“, chiude Berlusconi allo svedese. “Io devo insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a calcio”, ha detto sorridendo Ibra chiudendo il Siparietto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) “Un ragazzo di Tik Tok, curioso, mi ha telefonato perché ha visto Ibra entrare da me e mi ha domandato: ‘ma cosa fa Ibra da te?’ E io gli ho detto ‘voglio insegnare a Ibra come si fa a”. Parola di Silvioin un video su Instagram e Tik Tok con l’attaccante rossonero Zlatanche lo è andato a trovare a casa. “E tu Ibra?“, chiudeallo svedese. “Io devo insegnare acome si fa a giocare a calcio”, ha detto sorridendo Ibra chiudendo il. SportFace.

caroletta71 : RT @AndreaGaratti: @berlusconi Sono in imbarazzo io per tutti i presenti a questo siparietto. - AndreaGaratti : @berlusconi Sono in imbarazzo io per tutti i presenti a questo siparietto. -