Rugby femminile | Mondiali 2022 | il regolamento Come si determina la migliore terza e cosa succede in caso di parità di punti

(Di martedì 4 ottobre 2022) La nona edizione della Coppa del Mondo disi terrà in Nuova Zelanda da sabato 8 ottobre a sabato 12 novembre: nella prima fase a gironi le prime due di ciascuno dei tre raggruppamenti e le due migliori terze passeranno ai quarti di finale. L’Italia è inserita nella Pool B con USA, Canada e Giappone, mentre nella Pool A ci saranno Nuova Zelanda, Australia, Galles e Scozia, infine la Pool C sarà composta da Inghilterra, Francia, Fiji e Sudafrica. Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno resi noti al termine della prima fase. Perre le due migliori terze, che passeranno ai quarti di finale, si seguiranno questi criteri: maggior numero diin classifica; miglior differenza; miglior differenza mete; maggior numero di...

Emma Stevanin si gode il momento : ' Gli impianti sono facilmente raggiungibili dall'hotel e in perfette condizioni, non abbiamo ancora avuto la possibilità di visitare la città, che sembra molto ..."Il nostro è un progetto di importante valore promozionale per l'intero movimento deldelle Marche, che certamente aiuterà la crescita dei settori giovanili in tutta la regione, ...MONTEGRANARO - Domenica scorsa, presso la sala consiliare, via i veli al rinnovato progetto sportivo a vedere le rugbiste veregrensi coinvolte nel team a vocazione regionale, chiamato all'esordio nazi ...Italia femminile Brasile raduno: Preparazione in vista del test di lusso contro il Brasile detentore della coppa America femminile ...