Indice di criminalità: Milano è al primo posto, le grandi città si confermano più pericolose – la classifica del Sole 24 Ore (Di martedì 4 ottobre 2022) È vero, il numero di denunce ogni 100mila abitanti non è un Indice assoluto per valutare la sicurezza di una città. La percezione del cittadino ha un valore importante nella valutazione e il grado di fiducia nelle forze dell’ordine influenza il numero di denunce presentate. Nonostante questo il numero di 5.985 reati denunciati ogni 100mila abitanti, per un totale di 193.749 esposti nel 2021, vale a Milano il primo posto nella classifica basata sull’Indice della criminalità, realizzata dal Sole 24 Ore con i dati del 2021 del dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale. Tra le 107 province italiane, il capoluogo lombardo è quella con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, soprattutto nei negozi e nelle auto in sosta. È settima per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) È vero, il numero di denunce ogni 100mila abitanti non è unassoluto per valutare la sicurezza di una. La percezione del cittadino ha un valore importante nella valutazione e il grado di fiducia nelle forze dell’ordine influenza il numero di denunce presentate. Nonostante questo il numero di 5.985 reati denunciati ogni 100mila abitanti, per un totale di 193.749 esposti nel 2021, vale ailnellabasata sull’della, realizzata dal24 Ore con i dati del 2021 del dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale. Tra le 107 province italiane, il capoluogo lombardo è quella con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, soprattutto nei negozi e nelle auto in sosta. È settima per ...

ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Indice di criminalità: Milano è al primo posto, le grandi città si confermano più pericolose – la classifica del Sole… - fattoquotidiano : Indice di criminalità: Milano è al primo posto, le grandi città si confermano più pericolose – la classifica del So… - Latina_Oggi : Indice di criminalità Latina sale in classifica con le denunce in aumento La provincia 37esima nell’indagine de Il… - gdc2022 : RT @ilgiornale: È prima per furti ogni 100mila abitanti, seconda per rapine in pubblica via e terza per associazioni a delinquere. La class… - RoyTweet2 : RT @ilgiornale: È prima per furti ogni 100mila abitanti, seconda per rapine in pubblica via e terza per associazioni a delinquere. La class… -