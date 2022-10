“Ha bestemmiato”. GF Vip 7: la frase blasfema si è sentita forte, concorrente a rischio espulsione? (Di martedì 4 ottobre 2022) Bestemmia al GF Vip 7. Charlie Gnocchi rischia grosso dopo la frase registrata e pubblicata su un video Twitter in cui il concorrente, conduttore radio, attore e fratello del celebre gene, si sente chiaramente imprecare. Charlie Gnocchi è sfuggito ai duri provvedimenti del GF Vip 7 dopo quanto successo a Marco Bellavia. Sui social molti utenti si sono scagliati contro il concorrente e Wilma Goich, protagonisti anche loro di frasi denigratorie nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam e oggi mental coach ma che durante la puntata andata in onda il 3 ottobre non sono stati minimamente richiamati da Alfonso Signorini. A seguito del caso Marco Bellavia ci sono stati richiami e provvedimenti per alcuni concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche: “Abbiamo deciso di farlo”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) Bestemmia al GF Vip 7. Charlie Gnocchi rischia grosso dopo laregistrata e pubblicata su un video Twitter in cui il, conduttore radio, attore e fratello del celebre gene, si sente chiaramente imprecare. Charlie Gnocchi è sfuggito ai duri provvedimenti del GF Vip 7 dopo quanto successo a Marco Bellavia. Sui social molti utenti si sono scagliati contro ile Wilma Goich, protagonisti anche loro di frasi denigratorie nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam e oggi mental coach ma che durante la puntata andata in onda il 3 ottobre non sono stati minimamente richiamati da Alfonso Signorini. A seguito del caso Marco Bellavia ci sono stati richiami e provvedimenti per alcuni concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi anche: “Abbiamo deciso di farlo”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli e ...

Filomen27868464 : @_alessietto22 @GrandeFratello Quando ha bestemmiato ? Non seguo il daytime solo le puntate e ora neanche più quell… - andreastoolbox : #Un vippone ha bestemmiato? Verifiche in corso al GF Vip (VIDEO) - Novella_2000 : Un vippone ha bestemmiato? Verifiche in corso al #GFVip (VIDEO) - CorriereCitta : GF VIP, Charlie Gnocchi ha bestemmiato? Cosa è successo - Novella_2000 : #GFVip, un vippone ha bestemmiato? Il rumor fa il giro web: la verità -