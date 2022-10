Elon Musk ci ripensa: vuole comprare Twitter a 44 miliardi di dollari (Di martedì 4 ottobre 2022) Elon Musk avrebbe offerto di chiudere per l'acquisto di Twitter seguendo l'accordo originale proposto lo scorso aprile da 44 miliardi di dollari. Lo riportano New York Times e Wall Street Journal, citando fonti anonime. Se confermata, sarebbe la svolta dopo che le parti sono andate allo scontro in tribunale. Oggi le azioni di Twitter sono state sospese a più riprese a Wall Street dopo la diffusione delle voci su una possibile nuova offerta pubblica di acquisto da parte di Musk. Secondo quanto ha twittato un giornalista di Bloomberg, il proprietario di Tesla potrebbe decidere di procedere con la sua acquisizione di Twitter a 54,20 dollari per azione. Le azioni di Twitter sono aumentate del 12,7% a 47,93 ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022)avrebbe offerto di chiudere per l'acquisto diseguendo l'accordo originale proposto lo scorso aprile da 44di. Lo riportano New York Times e Wall Street Journal, citando fonti anonime. Se confermata, sarebbe la svolta dopo che le parti sono andate allo scontro in tribunale. Oggi le azioni disono state sospese a più riprese a Wall Street dopo la diffusione delle voci su una possibile nuova offerta pubblica di acquisto da parte di. Secondo quanto ha twittato un giornalista di Bloomberg, il proprietario di Tesla potrebbe decidere di procedere con la sua acquisizione dia 54,20per azione. Le azioni disono aumentate del 12,7% a 47,93 ...

