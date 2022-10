Ultime Notizie – Firenze | rider di 26 anni muore travolto da un’auto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 2 ottobre 2022) Undi 26è morto in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale dopo essere statodamentre viaggiava in scooter per fare una consegna. L’incidente è avvenuto sabato 1 ottobre intorno alle ore 21.30 in via De Nicola all’altezza di via Gobetti, nella zona di Rovezzano, nella periferia sud della città. Per ragioni in via da accertamento da parte della Polizia Municipale, una Land Rover si è scontrata con uno scooter Honda Sh: il26enne ha avuto la peggio ed è stato portato in ospedale in codice rosso, dove poi è deceduto questa mattina. “Le indagini chiariranno la dinamica dell’incidente e le responsabilità, ma intanto abbiamo una famiglia disperata e una comunità in lutto – commenta il sindaco di, Dario ...