Tragedia Indonesia, 182 morti e 200 feriti dopo una partita di calcio (Di domenica 2 ottobre 2022) Sarebbero 182 i morti nella provincia Indonesiana di Malang al termine della partita tra l'Arema contro il Peresebaya Surabaya. La strage sarebbe stata scatenata da un'invasione di campo dei tifosi dell'Arema che non avrebbero digerito la sconfitta per 3-2 contro gli storici rivali, arrivata dopo ben 20 anni. Circa tremila tifosi dell'Arema Fc, delusi e furiosi per la sconfitta della propria squadra, si sono riversati in campo.A nulla è servito l'intervento della polizia che ha cercato di ripristinare l'ordine con un fitto lancio di lacrimogeni. Il panico generale ha scatenato la ressa e molte persone sono rimaste intrappolate nella calca, schiacciate e calpestate. Tra le vittime da registrare anche un bambino di 5 anni.

