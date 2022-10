Se il popolo vota a destra, allora sono fiero di essere un radical chic (Di domenica 2 ottobre 2022) Risorgere mi sembra un progetto fondamentale, non solo la lieve resurrezione del mattino che ha l’aroma di un buon caffè, ma anche la resurrezione radicale, quella dopo la morte. Però cambia la prospettiva, non bisogna desiderare la resurrezione per vivere in eterno ma per avere una seconda occasione di morire in modo più professionale. Moriamo tutti da dilettanti, questa è la tragica e buffa verità. Per questo credo in Dio, e anche perché Dio è incredibile, e tuto ciò che è incredibile ha qualcosa di divertente. Quindi immagino una serie di resurrezioni che avranno lo scopo di farci morire finalmente in modo impeccabile. La patria. La mia patria non ha nulla di risorgimentale, non ci sono piazze Garibaldi nella mia patria, ma solo sentieri sconnessi, vicoli ciechi illuminati dal sole, rotatorie che cercano la propria quadratura. Quando penso alla mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Risorgere mi sembra un progetto fondamentale, non solo la lieve resurrezione del mattino che ha l’aroma di un buon caffè, ma anche la resurrezionee, quella dopo la morte. Però cambia la prospettiva, non bisogna desiderare la resurrezione per vivere in eterno ma per avere una seconda occasione di morire in modo più professionale. Moriamo tutti da dilettanti, questa è la tragica e buffa verità. Per questo credo in Dio, e anche perché Dio è incredibile, e tuto ciò che è incredibile ha qualcosa di divertente. Quindi immagino una serie di resurrezioni che avranno lo scopo di farci morire finalmente in modo impeccabile. La patria. La mia patria non ha nulla di risorgimentale, non cipiazze Garibaldi nella mia patria, ma solo sentieri sconnessi, vicoli ciechi illuminati dal sole, rotatorie che cercano la propria quadratura. Quando penso alla mia ...

