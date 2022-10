Meloni, giorni decisivi per il governo. "Con chi andrà da Mattarella" (Di domenica 2 ottobre 2022) Sette giorni. Il centrodestra accelera sul governo e si entra in una fase decisiva per la lista dei ministri di Giorgia Meloni, che con ogni probabilità riceverà l'incarico di premier. L'iter è politico e tecnico allo stesso tempo. Ora c'è anche una data a partire dalla quale potrà nascere il nuovo governo. Fonti accreditate citate da Affaritaliani fanno sapere chela leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, "verosimilmente accompagnata dal fidato Guido Crosetto, potrebbe andare a presentare la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella non prima del 10 ottobre prossimo". Ci sarà quindi un'altra settimana di trattative, anche perché i nodi da sciogliere sono tanti. Matteo Salvini "chiede una collocazione adeguata (leggasi il Viminale)" ma l'ipotesi non ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 ottobre 2022) Sette. Il centrodestra accelera sule si entra in una fase decisiva per la lista dei ministri di Giorgia, che con ogni probabilità riceverà l'incarico di premier. L'iter è politico e tecnico allo stesso tempo. Ora c'è anche una data a partire dalla quale potrà nascere il nuovo. Fonti accreditate citate da Affaritaliani fanno sapere chela leader di Fratelli d'Italia Giorgia, "verosimilmente accompagnata dal fidato Guido Crosetto, potrebbe andare a presentare la lista dei ministri al presidente della Repubblica Sergionon prima del 10 ottobre prossimo". Ci sarà quindi un'altra settimana di trattative, anche perché i nodi da sciogliere sono tanti. Matteo Salvini "chiede una collocazione adeguata (leggasi il Viminale)" ma l'ipotesi non ...

