Il rapper russo Walkie che si uccide a 27 anni per non andare in guerra: "La mia estrema protesta" | VIDEO (Di domenica 2 ottobre 2022) La mobilitazione parziale voluta dal presidente russo Vladimir Putin per provare a dare una svolta alla guerra in Ucraina ha comportato la fuga dal Paese di più di 261mila cittadini che non vogliono arruolarsi con l'esercito di Mosca. Ma, oltre a chi fugge, c'è pure chi sceglie di uccidersi pur di non andare a combattere. E' il caso del rapper russo Ivan Petunin, noto come "Walkie", che si è tolto la vita a 27 anni gettandosi dalla finestra del suo appartamento per evitare l'arruolamento. Il giovane ha affidato a Telegram il suo ultimo messaggio: "Non sono pronto a uccidere per nessun ideale, siamo ostaggi di un maniaco. Ho scelto di rimanere per sempre nella storia come un uomo che non ha sostenuto quello che è successo". In Russia ...

