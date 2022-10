Ansa_ER : Fu curato da bimbo grazie a Maradona, arrestato per spaccio. Nel 1985 la partita di beneficenza nel fango ad Acerra… - gazzettaparma : Nel 1985 la partita di beneficenza nel fango ad Acerra - Piergiulio58 : Rimini, arrestato per spaccio Luca Quarto: da bambino fu curato grazie a Diego Maradona - la Repubblica - corrmezzogiorno : #Napoli Curato da bambino grazie a Maradona che partecipò a una partita ad Acerra Ora ... - mattinodinapoli : Curato grazie a Maradona, l'ex bambino di Acerra arrestato per spaccio a Rimini -

Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e (Rimini) ed è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo che da bimbo fua Diego Maradona. "Maradona è come un padre per me", diceva qualche anno fa in tv Luca Quarto, 38 anni, che quando aveva poco più di un anno fu portato in Svizzera dai genitori per un'......presentato lo spot di promozione della Giornata internazionale della Montagna di cui hola ... prima di sentire chi è, dico sempre: ", non abbiamo bisogno di niente". Salvo poi scusarmi ... Fu curato da bimbo grazie a Maradona, arrestato per spaccio Nel 1985 Diego portò gli azzurri a una partita di beneficenza ad Acerra che si giocò nel fango per il maltempo. L’incasso servì per curare il bimbo. Che poi nel 2002 incontrò Maradona a «C’è posta per ...Faceva il pusher a Bellaria Igea Marina e (Rimini) ed è stato arrestato dai carabinieri, l'uomo che da bimbo fu curato grazie a Diego Maradona. "Maradona è come un padre per me", diceva qualche ...