livic751 : RT @dino_vergati: @Brygante_8 @livic751 Prima di lasciare il paese spero salutino!! PS avete dimenticato claudio amendola - dino_vergati : @Brygante_8 @livic751 Prima di lasciare il paese spero salutino!! PS avete dimenticato claudio amendola - dino_vergati : Ci sono notizie di Fedez? Ha già lasciato l'Italia ora che ha vinto la destra? Si starà consultando con Belen e c… - colamartino77 : @paco_amendola @_Claudio_C_ @marcopalears 277 ore per 2500 giorni. Del debito me ne fotto tanto ci sono gli scappat… - colamartino77 : @PieroCiucci @paco_amendola @_Claudio_C_ @marcopalears Ah fataaaaaa -

Fortementein.com

e Francesca Neri si sono lasciati/ Lui paparazzato con... Inoltre, ha evidenziato le difficoltà, da tutti i punti di vista, di chi si ritrova imputato: " Grazie a Dio difendo un ...si è separato da Francesca Neri Doveva prendere provvedimenti invece... Quest'anno è stato segnato dalla separazione di moltissime coppie, un esempio emblematico Ovviamente ... Claudio Amendola beccato insieme alla sua nuova donna: “Con Francesca Neri è finita”| Inequivocabile foto Archiviata la storia d'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri Lui viene paparazzato in compagnia di un'altra ...Luca Argentero è stato ospite nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin. Per lui arriva una bellissima sorpresa. Luca Argentero lo conosciamo tutti per essere un grande attore, pronto a fare una gra ...