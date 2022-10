ATP Tokyo 2022 | forfait di Cameron Norrie a causa del Covid-19

(Di domenica 2 ottobre 2022) Niente torneo ATP aper. Il tennista britannico, numero 8 delle classifiche mondiali, deve rinunciare al torneo in Giappone adi una positività al-19 risalente al torneo di questa settimana a Seul, quando si è dovuto ritirare prima del match dei quarti di finale con Jenson Brooksby. Fu un ritiro alquanto inaspettato, in cui venne indicata come motivazione una generica ‘illness’, malattia. Lo stesso giocatore ha dato notizia della sua positività con delle storie su Instagram: “Sfortunatamente sono risultato positivo ad un test in Corea e non ho potuto continuare a competere. Non ho sintomi e sono al 100%“. Prosegue: “Speravo davvero di andare ama adel periodo di quarantena non ho la possibilità di ...

Il programma dell'500 di2022 , con gli orari e l'ordine di gioco per la giornata di lunedì 3 ottobre . Comincia l'azione del tabellone principale, con quattro partite del primo turno in programma: aprono la ...Settimana ricca su SuperTennis con quattro tornei live. Due gli500 in programma, a Nur - Sultan e a. Il circuito WTA prevede invece il WTA 500 di Ostrava e il 250 di Monastir. In Kazakhstan va in scena un500 con una entry list da sogno. Ci sono ...Il tabellone principale dell'Atp 500 di Tokyo 2022, in programma dal 3 al 9 ottobre. Casper Ruud prima testa di serie, non ci sono italiani.Tennis - ATP, Flash | "Non ho nessun sintomo e mi sento bene al 100%" rassicura il n.8 sui social. Lo rivedremo nei tornei indoor europei ...