Uragano Ian devasta la Floria: 42 morti. E 40 miliardi di danni (Di sabato 1 ottobre 2022) E' salito ad almeno 42 vittime il bilancio provvisorio dell'Uragano Ian in Florida. Lo riferisce la Cnn. Intanto come previsto l'Uragano Ian ha toccato terra in South Carolina. Lo riferiscono i media americani. Tutta la costa dello Stato è in stato d'allerta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 ottobre 2022) E' salito ad almeno 42 vittime il bilancio provvisorio dell'Ian in Florida. Lo riferisce la Cnn. Intanto come previsto l'Ian ha toccato terra in South Carolina. Lo riferiscono i media americani. Tutta la costa dello Stato è in stato d'allerta L'articolo proviene da Firenze Post.

